Задача.В18 купейных вагонах столько же мест,сколько в 12 плацкартных .сколько место в купейном вагоне,если известно,что в плацкартном 54 места?

Математика
Задача.В18 купейных вагонах столько же мест,сколько в 12 плацкартных .сколько место в купейном вагоне,если известно,что в плацкартном 54 места?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54*12= 648  648:18=36 Ответ:36 мест в 1 купейном вагоне
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