Задача.В18 купейных вагонах столько же мест,сколько в 12 плацкартных .сколько место в купейном вагоне,если известно,что в плацкартном 54 места?

Математика

Задача.В18 купейных вагонах столько же мест,сколько в 12 плацкартных .сколько место в купейном вагоне,если известно,что в плацкартном 54 места?

Автор: Гость