Прочитайте стихотворные строки из который из какой ты сказки Выпишите из выделен??ых предложений главные члены Какой частью речи выражается сказуемое Определите время и число где это возможно род каждого глагола

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Прочитайте стихотворные строки из который из какой ты сказки Выпишите из выделен??ых предложений главные члены Какой частью речи выражается сказуемое Определите время и число где это возможно род каждого глагола
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказуемое- выражено глаголом. Фотку отсылай тогда)Зачти за правильный ♡♥♡♡♡
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