Помогите пожалуйста придумать шутки для школы(2 класс) на первое апреля

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Первым и давно проверенным способом поразвлечься в школе является натирание доски мылом. Это безобидная шутка, да и исправить её не составит никакого труда - нужно будет всего лишь хорошо её помыть. Но на лицо учителя, который не сможет писать на доске по непонятным причинам стоит посмотреть.