Помогите пожалуйста придумать шутки для школы(2 класс) на первое апреля

Литература
Помогите пожалуйста придумать шутки для школы(2 класс) на первое апреля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым и давно проверенным способом поразвлечься в школе является натирание доски мылом. Это безобидная шутка, да и исправить её не составит никакого труда - нужно будет всего лишь хорошо её помыть. Но на лицо учителя, который не сможет писать на доске по непонятным причинам стоит посмотреть. 
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