Решить уравнение 2х-1=3-5х
Математика
Решить уравнение 2х-1=3-5х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+5х=1+3 7х=4 х=4:7 х=0,57
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