Скласти речення за данним порядком слів Числівник,іменник,дієслово,прийменниу,іменник
Українська мова
Скласти речення за данним порядком слів Числівник,іменник,дієслово,прийменниу,іменник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чотири хлопця йшло до паркану.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях вышли два велосипедиста. Через 3 ??аса расстояние между ними будет 330 км. С какой скоростью ехал п...
Русский язык
Прочитайте стихотворные строки из который из какой ты сказки Выпишите из выделен??ых предложений главные члены Какой частью речи выражается сказуем...