Скласти речення за данним порядком слів Числівник,іменник,дієслово,прийменниу,іменник

Українська мова
Скласти речення за данним порядком слів Числівник,іменник,дієслово,прийменниу,іменник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чотири хлопця  йшло  до паркану.
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