ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! дана матрица |7 3| тогда обратная матрица А^-1 |4 2| ( | - это матриц?? сплошная черта) варианты ответов: 1)1/2* |2 3 | | -4 7 | 2) |2 -3| |-4 7| 3)1/2 |2 3| |4 7| 4)1/2 |2 -3| |-4 7|
Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! дана матрица |7 3| тогда обратная матрица А^-1 |4 2| ( | - это матриц?? сплошная черта) варианты ответов: 1)1/2* |2 3 | | -4 7 | 2) |2 -3| |-4 7| 3)1/2 |2 3| |4 7| 4)1/2 |2 -3| |-4 7|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=|7 3| |4 2| матрица дополнений 2 -4 -3 7 матрица дополнений ^T 2 -3 -4 7 |A|=7*2-4*3=2 |A|^-1=1/2*матрицу дополнений ^T Правильный ответ в 4-м варианте
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