Появление обмена стало не обходимым в связи 1) с возникновением мотыжного земледе??ия 2) с появлением знати 3) с разделением труда

История

Появление обмена стало не обходимым в связи 1) с возникновением мотыжного земледе??ия 2) с появлением знати 3) с разделением труда

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