Появление обмена стало не обходимым в связи 1) с возникновением мотыжного земледе??ия 2) с появлением знати 3) с разделением труда
История
Появление обмена стало не обходимым в связи 1) с возникновением мотыжного земледе??ия 2) с появлением знати 3) с разделением труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-с разделением труда
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