В каждом выражении измените делимое так, чтобы деление выполнялось без остатка 2648:36 3265:67 1245:45 4711:54 5184:75 2374:46 7859:68 8093:72
Математика
В каждом выражении измените делимое так, чтобы деление выполнялось без остатка 2648:36 3265:67 1245:45 4711:54 5184:75 2374:46 7859:68 8093:72
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2648:36=73,5 3265:67=48,73 1245:45=27,6 4711:54=87,24 5184:75=69,12 2374:46=51,60 7859:68=115,573 8093:72=112,402
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