Помогите решить задание #3

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Две щели находятся на расстоянии 0,20 мм друг от друга и отстоят на расстоянии 1,5 м от экрана.На щели падает поток монохроматического света l=500 нм от удаленного источника.Найдите расстояние между соседними интерференционными полосамиd= 0,20 мм=0,2*10^-3 мL=1,5 м l=500 нм=500*10^-9 мРасстояние ∆y между соседними интерференционными максимумами (минимумами) называется шириной полосы ∆y=l*L/d=500*10^-9*1.5/(0.2*10^-3)=0.00375 м = 3.75 мм Ответ =0.00375 м = 3.75 мм