Помогите решить задания)
Математика
Помогите решить задания)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 0,4(x-3)=0,5(4+x)-2,5 0,4x-1,2=2+0,5x-2,5 0,4x-0,5x=0,7 -0,1x=0,7 x=-0,7/0,1 x=-7
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