Помогите решить завтра сдавать!
Математика
Помогите решить завтра сдавать!
Ответ(ы):
Гость:
1) Отношение площадей 2 подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия.=> Sabc:Sa1b1c1 как (AB/A1B1)^2. 32/50=(4/x)^2 32x^2=800 x^2=25 x=5
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