Прошу, помогите! Нет времени на это.

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Прошу, помогите! Нет времени на это.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.pat, 3.hug, 5.shout, 6.shoulders, 7.hands.
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