ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ! ЖЕЛАТЕЛЬНО С ПОДРОБНЫМ РЕШЕНИЕМ !!!!
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ! ЖЕЛАТЕЛЬНО С ПОДРОБНЫМ РЕШЕНИЕМ !!!!
Ответ(ы):
Гость:
Надеюсь,помогла) P.S.- из раздела геометрии можешь найти отдельные задания в интернете, а на уже решенные задания , думаю, ты сможешь самостоятельно решения записать.
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