ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО НАДО!!! Сравните фотографии, на которых запечатлено одно и то же место ( Лисья гора в городе Нижнем Тагиле ). Сочините 7 — 9 предложений, начиная его словами "Вот и пришла зима ( весна )..." Опираясь на фо...

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ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО НАДО!!! Сравните фотографии, на которых запечатлено одно и то же место ( Лисья гора в городе Нижнем Тагиле ). Сочините 7 — 9 предложений, начиная его словами "Вот и пришла зима ( весна )..." Опираясь на фотографии, опишите, какие изменения в окружающей природе произошли с наступлением зимы(весны).

Автор: Гость