На сколько 3/5 часа больше чем 1/2
Математика
На сколько 3/5 часа больше чем 1/2
Ответ(ы):
Гость:
1 час =60 мин 60:2 = 30 мин 1/2 часа 60:5* = 36 мин 3/5 часа 36 -30 = 6 минут ответ 3/5 часа больше 1/2 часа на 6 минут
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