учеников и учителей это однокоренные слова
Русский язык
учеников и учителей это однокоренные слова
Ответ(ы):
Гость:
Однокоренные: уч-е-никуч-и-тель (такой разбор в Морфемно-орфографическом словаре Тихонова)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Массасы 30 г мыстың мырышпен құймасы күкірт қышқылымен өңдегенде 4,4 л (қ.ж) сутек бө??інген. Бұл құймадағы мырыштың массалық үлесі есептеңдер
Математика
На лодочной станции 28 лодок,а байдарок на 56 больше.Туристы взяли напрокат 45 лодок ??месте с байдарками. Сколько плавсредств осталось на станции?
Английский язык
Немецкий язык