учеников и учителей это однокоренные слова

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учеников и учителей это однокоренные слова
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Автор: Гость
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Гость:
Однокоренные: уч-е-никуч-и-тель (такой разбор в Морфемно-орфографическом словаре Тихонова)

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