СРОЧНО ! ДАМ 100 БАЛЛОВ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО! 1) (72-24,45)+(43-36,08) 2) (156-95,06)+(17,3-8,91)

Математика

СРОЧНО ! ДАМ 100 БАЛЛОВ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО! 1) (72-24,45)+(43-36,08) 2) (156-95,06)+(17,3-8,91)

Автор: Гость