СРОЧНО ! ДАМ 100 БАЛЛОВ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО! 1) (72-24,45)+(43-36,08) 2) (156-95,06)+(17,3-8,91)

Математика
СРОЧНО ! ДАМ 100 БАЛЛОВ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО! 1) (72-24,45)+(43-36,08) 2) (156-95,06)+(17,3-8,91)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)72-24,45=47,55       43-36,08=6,92         47,55+6,92=54,47     2)156 - 95,06=60,94   17,3 - 8,91=  8,39      60,94 + 8,39=  69,33                                
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