СРОЧНО ! ДАМ 100 БАЛЛОВ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО! 1) (72-24,45)+(43-36,08) 2) (156-95,06)+(17,3-8,91)
Математика
СРОЧНО ! ДАМ 100 БАЛЛОВ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО! 1) (72-24,45)+(43-36,08) 2) (156-95,06)+(17,3-8,91)
Ответ(ы):
Гость:
1)72-24,45=47,55 43-36,08=6,92 47,55+6,92=54,47 2)156 - 95,06=60,94 17,3 - 8,91= 8,39 60,94 + 8,39= 69,33
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