Помогите Пж Заранее Спасибо! 1.Округлите до сотен:2845,1739 2.Округлите до десятков:381,065
Математика
Помогите Пж Заранее Спасибо! 1.Округлите до сотен:2845,1739 2.Округлите до десятков:381,065
Ответ(ы):
Гость:
1) 2845 - 2800 1739 - 1700 2) 381 - 380 65 ( там написано о 65, но думаю это опечатка ) - 60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Решить задачи: 1.Сколько гр водорода потребуется для реакции с азотом массой 50.4гр. если в результате получился аммиак NH3. 2.Пероксид водоро...
Русский язык
Химия
Массасы 30 г мыстың мырышпен құймасы күкірт қышқылымен өңдегенде 4,4 л (қ.ж) сутек бө??інген. Бұл құймадағы мырыштың массалық үлесі есептеңдер
Математика
На лодочной станции 28 лодок,а байдарок на 56 больше.Туристы взяли напрокат 45 лодок ??месте с байдарками. Сколько плавсредств осталось на станции?
Английский язык