Решить задачи: 1.Сколько гр водорода потребуется для реакции с азотом массой 50.4гр. если в результате получился аммиак NH3. 2.Пероксид водорода Н2О2 разлагается на кислород и воду. Сколько грамм кислорода образуется из 13,...
Химия
Решить задачи: 1.Сколько гр водорода потребуется для реакции с азотом массой 50.4гр. если в результате получился аммиак NH3. 2.Пероксид водорода Н2О2 разлагается на кислород и воду. Сколько грамм кислорода образуется из 13,6 г пероксида.
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Гость:
2 не смогла простите)))))))
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