Решить задачи: 1.Сколько гр водорода потребуется для реакции с азотом массой 50.4гр. если в результате получился аммиак NH3. 2.Пероксид водорода Н2О2 разлагается на кислород и воду. Сколько грамм кислорода образуется из 13,...

Химия

Решить задачи: 1.Сколько гр водорода потребуется для реакции с азотом массой 50.4гр. если в результате получился аммиак NH3. 2.Пероксид водорода Н2О2 разлагается на кислород и воду. Сколько грамм кислорода образуется из 13,6 г пероксида.

Автор: Гость