Помогите перевести на английский используя модальные глаголы : Билл должен корм??ть большую семью.Ему приходиться много работать. Наверное он очень устает. Он умеет строить дома.Вчера ему удалось хороший заказ.Он должен был вс...

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Помогите перевести на английский используя модальные глаголы : Билл должен корм??ть большую семью.Ему приходиться много работать. Наверное он очень устает. Он умеет строить дома.Вчера ему удалось хороший заказ.Он должен был встретиться с менеджером в 9.Но он не смог приехать вовремя из-за пробки на дороге.Ему следовало бы встать пораньше.Он поздно лёг,так как должен был отвезти дочь в больницу.Хотя ее мать могла бы сделать это.
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Автор: Гость
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