Сравнить дроби приведя их к общему числителю15\67и3\13 ..21\37и 3\5...8\17и2\5
Математика
Сравнить дроби приведя их к общему числителю15\67и3\13 ..21\37и 3\5...8\17и2\5
Ответ(ы):
Гость:
Решается только приводя к общему знаменателю. 15/67 и 3/13 = 195/871 < 201/871 21/37 и 3/5 = 105/185 < 111/185 8/17 и 2/5 = 40/85 > 34/85
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