Помогите решить значения выражения 1. (5700-1700)/5+50*8= 2. 7200/8+200/(2104-2100)= 3. 5400-2800/(42/6)=
Математика
Помогите решить значения выражения 1. (5700-1700)/5+50*8= 2. 7200/8+200/(2104-2100)= 3. 5400-2800/(42/6)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) 5700-1700 = 4000 2) 4000 : 5 = 800 3) 50*8 = 400 4) 800+400 = 1200 2. 1) 2104 - 2100 = 4 2) 7200:8 = 900 3) 200:4 = 50 4) 900+50=950 3. 1) 42:6=7 2) 2800:6= 466,66 3) 5400-466,66=4933,34 Наверное в последнем примере неверное условие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Алгебра
Английский язык
Немецкий язык
ПОМОГИТЕ С ЗАДАНИЕМ составьте предложения в форме пассива Bilden Sie (womöglich) passivische Sätze nach dem Muster. Muster: 1158, München, grün...
Английский язык