Помогите решить значения выражения 1. (5700-1700)/5+50*8= 2. 7200/8+200/(2104-2100)= 3. 5400-2800/(42/6)=

Математика
Помогите решить значения выражения 1. (5700-1700)/5+50*8= 2. 7200/8+200/(2104-2100)= 3. 5400-2800/(42/6)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  1) 5700-1700 = 4000 2) 4000 : 5 = 800 3) 50*8 = 400 4) 800+400 = 1200  2.    1) 2104 - 2100 = 4 2) 7200:8 = 900 3) 200:4 = 50 4) 900+50=950 3.  1) 42:6=7 2) 2800:6= 466,66 3) 5400-466,66=4933,34 Наверное в последнем примере неверное условие
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