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Помогите решите уравнение: 2х+4*(12-Х)=34 (Я в пятом классе)
Математика
Помогите решите уравнение: 2х+4*(12-Х)=34 (Я в пятом классе)
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