Ришите пример 640 минут- 8часов 56 минут

Математика
Ришите пример 640 минут- 8часов 56 минут
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
640 мин- 8 ч 56 мин=640 мин- 536 мин=104 мин.
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