ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!! С первого участка собрали 1720 кг моркови, со вт??рого-в 3 раза больше чем с первого а с третьего - на 2 098 кг меньше чем с первого и второго участков вместе сколько килограммов моркови брал...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!! С первого участка собрали 1720 кг моркови, со вт??рого-в 3 раза больше чем с первого а с третьего - на 2 098 кг меньше чем с первого и второго участков вместе сколько килограммов моркови брали с третьего участка?
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