Сумма , где первое слагаемое -это число 1280, а второе слагаемое - произведение чисел 160 и 12 ; б) разность , где уменьшаемое - число 3283 и 7509 ; в) произведение , где первый множитель - разность чисел 9087 и 4598 , а второй...

Математика

Сумма , где первое слагаемое -это число 1280, а второе слагаемое - произведение чисел 160 и 12 ; б) разность , где уменьшаемое - число 3283 и 7509 ; в) произведение , где первый множитель - разность чисел 9087 и 4598 , а второй множитель - число 2 . Найдите значения записанных вами выражений.

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