Сумма , где первое слагаемое -это число 1280, а второе слагаемое - произведение чисел 160 и 12 ; б) разность , где уменьшаемое - число 3283 и 7509 ; в) произведение , где первый множитель - разность чисел 9087 и 4598 , а второй...
Математика
Сумма , где первое слагаемое -это число 1280, а второе слагаемое - произведение чисел 160 и 12 ; б) разность , где уменьшаемое - число 3283 и 7509 ; в) произведение , где первый множитель - разность чисел 9087 и 4598 , а второй множитель - число 2 . Найдите значения записанных вами выражений.
Ответ(ы):
Гость:
А) 1280+160*12=3200 Б)7509-3283=4226 В) (9087-4598)2=8978
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