Помогите решить!На лужайке возле дома бегают 18 цыплят.Белых цыплят несколько,пестрых цыплят в два раза больше,чем белых.Сколько белых и сколько пестрых цыплят на лужайке?
Математика
Помогите решить!На лужайке возле дома бегают 18 цыплят.Белых цыплят несколько,пестрых цыплят в два раза больше,чем белых.Сколько белых и сколько пестрых цыплят на лужайке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/3=6 белых 18-6=12 пестрых
Гость:
I способ: предположим, что на лужайке возле дома бегают х белых цыплят, тогда пёстрых цыплят 2х, также из условия задачи известно, что всего на лужайке возле дома бегают 18 цыплят согласно этим данным составим и решим уравнение: х+2х=18 3х=18 х=18:3 х=6 (шт.) - белые цыплята. 2х=2·6=12 (шт.) - пёстрые цыплята. II способ: 1) 2+1=3 (части) 2) 18:3=6 (шт.) - белые цыплята. 3) 6·2=12 (шт.) - пёстрые цыплята. Ответ: на лужайке возле дома бегают 6 белых и 12 пёстрых цыплят. Проверка: 6+12=18 (шт.) - всего.
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