расстояние между двумя городами 325км.Из одного города в другой вышел автобус ,который двигался со средней скоростью 60км/ч.Через сколько часов автобус будет на расстоянии 85 км от второго города?
Математика
расстояние между двумя городами 325км.Из одного города в другой вышел автобус ,который двигался со средней скоростью 60км/ч.Через сколько часов автобус будет на расстоянии 85 км от второго города?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно найти сколько км автобус пройдет до того как до города останется 85 км. 325-85 = 240км теперь считаем за какое время он их прошел 240/60 = 4ч. ответ: через 4 часа автобус будет на расстоянии 85км от города.
Гость:
325-85=240 км проедет автобус из одного города, чтобы осталось 85 км до второго города 240:60=4 часа - через столько автобус будет на расстоянии 85 км от второго города
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