Помогите решыть 109028:234

Математика
Помогите решыть 109028:234
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
465.931624 вот решение )))))
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