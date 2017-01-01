Помогите ришить уровнения 1) |х|=3 3)|у|=2/3 5)-|m|=8 7)-|-x|=-7
Математика
Помогите ришить уровнения 1) |х|=3 3)|у|=2/3 5)-|m|=8 7)-|-x|=-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=-3 x=3 3)y=-2/3 y=2/3 5)|m|=-8 Модуль не может быть отрицательным, по этому ответа нету 7)|-x|=7 x=7 x=-7
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