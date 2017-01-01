Помогите ришить уровнения 1) |х|=3 3)|у|=2/3 5)-|m|=8 7)-|-x|=-7

Математика
Помогите ришить уровнения 1) |х|=3 3)|у|=2/3 5)-|m|=8 7)-|-x|=-7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=-3 x=3 3)y=-2/3 y=2/3 5)|m|=-8 Модуль не может быть отрицательным, по этому ответа нету 7)|-x|=7 x=7 x=-7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На доске написаны 10 натуральных чисел,одно из них стерли.сума девяти чисел 2017,какое число стерли с доски?
Ответить
Обществознание
Ини­ци­а­тив­ная груп­па граж­дан вы­сту­пи­ла про­тив на­ме­чен­но­го ру­ко­вод­ством го­ро­да пе­ре­име­но­ва­ния не­сколь­ких улиц. Дан­ный факт...
Ответить
Математика
(3-3/7) ÷ (1/14 + 1/4)
Ответить
Английский язык
Семейное дерево нарисовать по английски
Ответить
Математика
Катер проплыл 96 километров со скоростью 32 километров в час сколько времени был в пути катер
Ответить