Катер проплыл 96 километров со скоростью 32 километров в час сколько времени был в пути катер
Математика
Катер проплыл 96 километров со скоростью 32 километров в час сколько времени был в пути катер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:32=3 часа Ответ: катер был в пути 3 часа.
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