Влияние природных явлений и важных событий в жизни народов
География
Влияние природных явлений и важных событий в жизни народов
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Влияние природных явлений и важных событий в жизни народ ярко выражено в сфере производства
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