Произвести морфемный и словообразование разбор слов выход, опилки, вырасти, наконечник, газопровод, улетучиться, прачечная, золотой, полоскать (бельё), ошейник, ограничиться, труженик, прослезиться, заплыв, безрукавка, самовар,...
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Произвести морфемный и словообразование разбор слов выход, опилки, вырасти, наконечник, газопровод, улетучиться, прачечная, золотой, полоскать (бельё), ошейник, ограничиться, труженик, прослезиться, заплыв, безрукавка, самовар, кондитерский, плащ-палатка, вход, бесполезен.пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выход – приставка «вы-», способ приставочный; опилки – суффикс «-к-», суффиксальный; вырасти – приставка «вы-» и окончание «-ти», наконечник – приставка «на-» и суффикс «-ник», приставочно-суффиксальный; газопровод – два корня «газ» и «провод», соединенные интерфиксом «о», способ сложения слов; улетучиться – приставка «у-», суффикс «-учи-», окончание «-ть-» и постфикс «-ся», приставочно-суффиксально-постфиксальный; прачечная – суффикс «-н-», суффиксальный; золотой – только корень и окончание, нулевая суффиксация; полоскать(бельё) – суффикс «-а-», суффиксальный; ошейник – приставка «о-», суффикс «-ник», приставочно-суффиксальный; ограничиться – приставка «о-», суффикс «-ич-», постфикс «-ся», приставочно-суффиксально-постфиксальный; труженик – суффиксы «-ен-» и «-ик-», суффиксальный; прослезиться – приставка «про-», постфикс «-ся», приставочно-постфиксальный; заплыв – приставка «за-», приставочный; гвоздичный – суффикс «-ичн-», суффиксальный; безрукавка – приставка «без-» и суффикс «-к-», приставочно-суффиксальный; самовар – два корня «сам» и «вар», соединенные интерфиксом «о», способ сложения слов; кондитерский – суффикс «-ск-», суффиксальный; плащ-палатка – сложение двух корней «плащ» и «палатк» при помощи дефиса, способ сложения слов; вход – приставка «в-», приставочный.
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