Вынесите множитель из-под знака корня 1) ¹¹√2¹² 2) ⁴√2¹⁵ 3) ³√а^15 4) ⁴√b^3 5) ⁵√a^6 * b^11 заранее спасибо
Алгебра
Вынесите множитель из-под знака корня 1) ¹¹√2¹² 2) ⁴√2¹⁵ 3) ³√а^15 4) ⁴√b^3 5) ⁵√a^6 * b^11 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1,4 12 (степень) ---- 11 2)1,4 15(степень) ___ 4
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