Твердый характер,твердые знания,твердая поверхность к этим словам надо подобрать синонимы из перечисленных слов:сильный,жесткий,неуживчивый,могучий,прочный,тяжёлый.Срочно надо.

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Твердый характер,твердые знания,твердая поверхность к этим словам надо подобрать синонимы из перечисленных слов:сильный,жесткий,неуживчивый,могучий,прочный,тяжёлый.Срочно надо.

Автор: Гость