Твердый характер,твердые знания,твердая поверхность к этим словам надо подобрать синонимы из перечисленных слов:сильный,жесткий,неуживчивый,могучий,прочный,тяжёлый.Срочно надо.
Русский язык
Твердый характер,твердые знания,твердая поверхность к этим словам надо подобрать синонимы из перечисленных слов:сильный,жесткий,неуживчивый,могучий,прочный,тяжёлый.Срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твердый характер-жесткий сильный могучий
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