Помогите составить 3-4 предложения на английском. На тему почему я люблю английски??.Сразу прошу не с переводчика. Или помогите перевести мои предложения на английский. Я изучаю английский потому что мне интересен этот язык и в...

Английский язык

Помогите составить 3-4 предложения на английском. На тему почему я люблю английски??.Сразу прошу не с переводчика. Или помогите перевести мои предложения на английский. Я изучаю английский потому что мне интересен этот язык и в будущем он мне понадобится.

Автор: Гость