Помогите составить 3-4 предложения на английском. На тему почему я люблю английски??.Сразу прошу не с переводчика. Или помогите перевести мои предложения на английский. Я изучаю английский потому что мне интересен этот язык и в...
Английский язык
Помогите составить 3-4 предложения на английском. На тему почему я люблю английски??.Сразу прошу не с переводчика. Или помогите перевести мои предложения на английский. Я изучаю английский потому что мне интересен этот язык и в будущем он мне понадобится.
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