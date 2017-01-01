На доске написаны 10 натуральных чисел,одно из них стерли.сума девяти чисел 2017,какое число стерли с доски?

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n + (n+1) + (n+2) ... (n+9) = 10n + 45выческнули (n+x), получается9n +45 - x = 2017n=(2017+x)/9нужно что бы 2017+x делилось на 9, нужно что бы сумма цифр была кратна 9, значитx = 8n=225остались числа 225 226 227 228 229 230 231 232 233