Помогите с 6 номером пожалуйста
Русский язык
Помогите с 6 номером пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударный 1 слог : плотник, солнышко, колокол, ласточка,... ударный 2 слог: плотник, доярка, фиалка, цыпленок.,.. ударный 3 слог : комбайнёр, парикмахермкая, машинист, адвокат.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Сапалық және қатыстық сын есімдерді қатыстыру арқылы қазақ батырларының келбеті?? сипаттап, мінездеме
Биология
1. У моховидных есть половое поколение растений — гаметофит, и бесполое — спорофи??. 2. Кукушкин лен относится к листостебельным мхам. 3. Зелен...