Помогите с 6 номером пожалуйста

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Помогите с 6 номером пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударный 1 слог : плотник, солнышко, колокол, ласточка,... ударный 2 слог: плотник, доярка, фиалка, цыпленок.,.. ударный 3 слог : комбайнёр, парикмахермкая, машинист, адвокат.
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