Помогите с.84 упр.142

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Помогите с.84 упр.142
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце светило очень ярко . Но вдруг тучи закрыли солнце.
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