Помогите с алгеброй!! умоляю! я тупая 7 класс

Алгебра
Помогите с алгеброй!! умоляю! я тупая 7 класс
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Гость:
Только 3 и 4 второе не знаю
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Алгебра
Помогите пожалуйста!!!!!!
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