Помогите с этими заданиями
Алгебра
Помогите с этими заданиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. P=U²/R R=U²/P при U=15 В, Р=10 Вт R=15²/10=225/10 В/Вт=22,5 Ом 2. (х-1)(х²+8х+16)=6(х+4) (х-1)(х+4)(х+4)=6(х+4) (х-1)(х+4)=6 х²+4х-х-4-6=0 х²+3х-10=0 D=9+40=49=+-7² х1=(3+7)/2=5 х2=(3-7)/2= - 2
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