ПОМОГИТЕ С ФИЗИКОЙ! (60 баллов!) Всего 3 вопроса, а целых 60 баллов! СРОЧНО!!! 1) Граф Р??мфорд, работая м Мюнхене в аружейном арсенале, обратил внимание на то, что при хоолостом выстреле нагревается сильнее, чем при выстреле...
Физика
ПОМОГИТЕ С ФИЗИКОЙ! (60 баллов!) Всего 3 вопроса, а целых 60 баллов! СРОЧНО!!! 1) Граф Р??мфорд, работая м Мюнхене в аружейном арсенале, обратил внимание на то, что при хоолостом выстреле нагревается сильнее, чем при выстреле снарядами. Объясните это явление. Назовите этого ученого. 2) Одинаковое кол-во теплоты необходимо для нагревания газа до одной и той же температуры, если он находится в цилиндрепод подвижным поршнем или если поршень не перемещается? 3) В 2 одинаковых стакана налили воду до одной высоты. Когда в один из них погрузили стальной шарик, уровень воды поднялся до верхнего края. Что произойдет, если в другой стакан погрузить аллюминиевое тело той же массы? А если медное тело той же массы? СРОЧНО, ХЕЛП МИ!!! 60 БАЛЛОВ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) американский ученый Бенджамен Томсон, больше известный под именем графа Румфорда 2)смотри: когда поршень подвижен, часть энергии будет уходить на расширение газа и смещение поршня. Газ при расширении, как известно, охлаждается. Если поршень не подвижен - количество тепла надо меньше. 3) тело вытеснило воду своего объёма. m=V*p (p-ро - плотность тела) у нас массы равны у алюминиевого и медного шарика, но, плотности разные: у меди 8920 кг/м3, у стали 7700 кг/м3, у алюминия 2698 кг/м3. как вы видите, у меди плотность больше, и чтобы тело было той же массы, нужен объём поменьше, в следствии вытесняется меньше воды, чем в случаем со стальным. а с алюминиевым-всё наоборот. плотность очень маленькая, а чтобы с такой маленькой плотностью добиться нужной массы, нам нужно использовать больше объёма, значит воды вытеснится больше.
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