Уменьшительно-ласкательная форма слова ситец

Русский язык
Уменьшительно-ласкательная форма слова ситец
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово ситчик! Надеюсь поможет...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Медведь кто или что
Ответить
Русский язык
Есть ли в слове смеяться звук й
Ответить
Русский язык
Девочки отгадывали имена героев сказки ,,Золотой ключик, или Приключения Буратино. Таня записала слово из 8 разных букв, а Юля из 7 букв.На сколько...
Ответить
Русский язык
Составь и запиши нераспространённое предложение с однородными подлежащими и пов??оряющимся союзом "И"
Ответить
География
Ледовая обстановка в белом море
Ответить