Есть ли в слове смеяться звук й
Русский язык
Есть ли в слове смеяться звук й
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да есть,так как буква я разделяется на 2 гласные й и а
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