Есть ли в слове смеяться звук й

Русский язык
Есть ли в слове смеяться звук й
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да есть,так как буква я разделяется на 2 гласные й и а 
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