Найдите наименьшее общее кратное чисел 8,40 и 88

Математика
Найдите наименьшее общее кратное чисел 8,40 и 88
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