Даю 50 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В сумку положили 1целую 3\4 кг конфет а прянико?? в полтора раза больше чему равна масса пряников и конфет? (все нужно сделать в дробях) Одна сторона дна контейнера прям...

Математика

Даю 50 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В сумку положили 1целую 3\4 кг конфет а прянико?? в полтора раза больше чему равна масса пряников и конфет? (все нужно сделать в дробях) Одна сторона дна контейнера прямоугольной формы равна 1целая 1\5 м а другая на 1целую11\20 длиннее найдите периметр дна контейнера ответ выразите в м и см

Автор: Гость