Даю 50 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В сумку положили 1целую 3\4 кг конфет а прянико?? в полтора раза больше чему равна масса пряников и конфет? (все нужно сделать в дробях) Одна сторона дна контейнера прям...
Математика
Даю 50 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В сумку положили 1целую 3\4 кг конфет а прянико?? в полтора раза больше чему равна масса пряников и конфет? (все нужно сделать в дробях) Одна сторона дна контейнера прямоугольной формы равна 1целая 1\5 м а другая на 1целую11\20 длиннее найдите периметр дна контейнера ответ выразите в м и см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 3/4*1 1/2=7/4*3/2=21/8=2 5/8 кг пряников положили 1 3/4+2 5/8=1 6/8+2 5/8=3 11/8=4 3/8 кг пряников и конфет всего положили 2) 1 1/5+1 11/20=1 4/20+1 11/20=2 15/20 м (2 15/20+1 1/5)*2=(2 15/20+1 4/20)*2=(3 19/20)*2=79/20*2=158/20= =7 18/20=7 9/10=7,9 м равен периметра 79/10*100=79*10=790 см равен периметр
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