20/х=9-х помогите пожалуйста, заранее спасибо)

Алгебра
20/х=9-х помогите пожалуйста, заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножим на x : 20 = (9-x)*x 20 = 9x - x^2 x^2 - 9x + 20 = 0  D = 81 - 4*1*20 = 1. Корень из дискриминанта равен 1. x1 = 9+1/2 = 10/2 = 5. x2 = 9-1/2 = 8/2 = 4.
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