Дано t=50 R=26 I=27 найти Q
Физика
Дано t=50 R=26 I=27 найти Q
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=I^2Rt Q=729А*26Ом*3000с если 50 это минуты =56862000Дж=56862кДж
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