Запишите в тетради те глаголы в прошедшем времени, которые, по вашим наблюдениям, ??асто произносят не правильно?

Русский язык

Запишите в тетради те глаголы в прошедшем времени, которые, по вашим наблюдениям, ??асто произносят не правильно?

Автор: Гость