Змей Горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 часа он пролетел расстояние равное одной третей части оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу чтобы долететь до своего зловредного друга?
Математика
Змей Горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 часа он пролетел расстояние равное одной третей части оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу чтобы долететь до своего зловредного друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*3=12 ч потребуется Змею Горынычу чтобы долететь до своего зловредного друга
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