Змей Горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 часа он пролетел расстояние равное одной третей части оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу чтобы долететь до своего зловредного друга?

Математика

Змей Горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 часа он пролетел расстояние равное одной третей части оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу чтобы долететь до своего зловредного друга?

Автор: Гость